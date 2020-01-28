Şantaj ve tehdit ile para almaya 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şantaj ve tehdit ile para almaya 2 gözaltı - Son Dakika

Şantaj ve tehdit ile para almaya 2 gözaltı

7 saat önce

Samsun'da şantaj ve tehditle bir kişinin parasını aldıkları iddia edilen 1'i kadın 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.

Şantaj ve tehdit ile para almaya 2 gözaltı, System.String[]

Samsun'da şantaj ve tehditle bir kişinin parasını aldıkları iddia edilen 1'i kadın 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde hizmetli olarak çalışan çalışan İ.A.(53) polise şikayette bulunarak, aynı iş yerinde hizmetli olarak çalışan T.C.'ye (36) ekim ayında 2 bin lira borç para verdiğini, T.C.'nin kız arkadaşı E.D.'nin (23) yanına gelerek kendisine söz konusu borcu kendisinin ödeyeceğini söylediğini ve duygusal olarak yaklaştığını söyledi. E.D. adlı kadının da kendisinden para istediğini ileri süren İ.A., para vermediği takdirde kendisini ailesine ve iş yerinde rezil edeceğini söylediğini ileri sürdü. T.C. ile kız arkadaşı E.D.'nin sürekli tehditlerine maruz kaldığını ileri süren İ.A., "Farklı tarihlerde benden 60 bin lira para aldılar. Ankara yolunda araba ile ıssız bir yere götürdüler ve burada E.D. bıçak çekip para istedi, T.C. de beni darp etti. Atakum ilçesinde bir bankanın ATM'sinden bin lira çekip E.D.'ye verdim. Daha sonra benden 20 bin lira para çekmemi istediler" dedi.


Çok bunaldığı için polise başvurduğunu belirten İ.A., söz konusu şahıslardan şikayetçi oldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili T.C. ve kız arkadaşı E.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi, "şantaj, kasten bıçakla yaralamaya teşebbüs, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:33 Kaynak: İHA
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