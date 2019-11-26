Son Dakika Haberleri: Şantajcı buluşma yerinde yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Şantajcı buluşma yerinde yakalandı - Son Dakika

Şantajcı buluşma yerinde yakalandı

6 saat önce

Kütahya'da, gönül ilişkisi yaşadığı bayandan şantajla 8-10 bin TL isteyen şüpheli, polis tarafından buluşma yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şantajcı buluşma yerinde yakalandı, System.String[]

Kütahya'da, gönül ilişkisi yaşadığı bayandan şantajla 8-10 bin TL isteyen şüpheli, polis tarafından buluşma yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şantajla para isteyen şahsın yakalanma anı saniye saniye kameralara yansıdı.


Alınan bilgiye göre, S.Ç. isimli bayan, yaklaşık 4 ay önce evinin sokağında manav işleten H.Ü. isimli şahısla tanıştı. S.Ç. ve H.Ü. arasında tanışıklık bir süre sonra gönül ilişkisine döndü. H.Ü., S.Ç.'den kullanmış olduğu telefona WhatsApp uygulaması üzerinden kendisine 8-10 bin TL vermesini, bu parayı ödemediği takdirde elinde bulunan görüntüleri ailesiyle paylaşacağını söyledi. S.Ç., bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliğine gelerek müracaatta bulundu.


Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlar doğrultusunda müşteki S.Ç., şüpheli şahsın buluşma adresi olarak verdiği Atatürk Bulvarı Laleli Camii avlusuna gitti. Müşteki şahıs şüpheli şahsa parayı verdiği esnada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. - KÜTAHYA

Kütahya, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
Adana'da vahşet! Genç kadın boğazı ve yüzü kesilmiş halde bulundu Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı! Suçüstü yakalandı Sağlık çalışanları darp edilip silahlı saldırıya uğradı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 02:00:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şantajcı buluşma yerinde yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]