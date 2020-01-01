Şantajla cinsel istismar sanıklarına hapis ve para cezası - Son Dakika
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Şantajla cinsel istismar sanıklarına hapis ve para cezası

6 saat önce

KAYSERİ'de Bilal Ç (18), İ.D. (14) adlı kıza ele geçirdiği çıplak görüntüleriyle şantaj yaptığı ve cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada, 11 yıl 10 ay hapis ve 4 bin 160 TL para cezası, tutuksuz yargılanan arkadaşı Metehan K.

Şantajla cinsel istismar sanıklarına hapis ve para cezası, System.String[]

KAYSERİ'de Bilal Ç (18), İ.D. (14) adlı kıza ele geçirdiği çıplak görüntüleriyle şantaj yaptığı ve cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada, 11 yıl 10 ay hapis ve 4 bin 160 TL para cezası, tutuksuz yargılanan arkadaşı Metehan K. (20) 2 yıl 1 ay ve 6 bin 240 TL para cezasına çarptırıldı.

Bilal Ç., parkta tanıştığı İ.D. ile arkadaşlık kurup, cinsel istismarda bulundu. Ardından ele geçirdiği çıplak görüntüleriyle şantaj yaparak tekrar cinsel istismarda bulundu. İ.D.'nin durumu anlattığı ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Bilal Ç, tutuklanarak cezaevine konulurken, arkadaşı Metehan K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasında tutuklu sanık Bilal Ç. hazır bulunurken, tutuksuz sanık Metehan K. katılmadı. Sanık Bilal Ç. savunmasında, "İ.D. kendini 18 yaşında olarak tanıttı. 14 yaşında olduğunu bilseydim, konuşmazdım. 2015 yılında cinsel istismara uğramış biri olarak bunun ne demek olduğunu bilen birisiyim. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim ki İ.D.'nin bir kuruş parası boğazımdan geçmedi. Vatana, millete hayırlı bir evlat olarak okulumu bitirmek istiyorum. Affınıza sığınıyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Bilal Ç.'ye, 'cinsel istismar' suçundan 8 yıl 10 ay, 'şantaj' suçundan 1 yıl  4 ay ve 4 bin 160 TL, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan 1 yıl 8 ay hapis olmak üzere toplam 11 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Metehan K.'ya da 'şantaj' suçundan 2 yıl 1 ay hapis ve 6 bin 240 TL para cezası verildi.


Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:38 Kaynak: DHA
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