Şantajla cinsel saldırıya 13, 5 yıl hapis cezası - Son Dakika

KAYSERİ'de eski sevgilisi ile ilişkiye giren N.B.'nin (20) çıplak görüntülerini çekip, şantajla cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Çetin A. (19), 13 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl 3 Mayıs'ta merkez Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda Murat Y, eski sevgilisi N.B. ile arkadaşı Çetin A.'nın evinde ilişkiye girdi. Bu sırada evde bulunan Çetin A. gizli bir şekilde N.B.'nin çıplak görüntüsünü çekti, daha sonra da bu görüntü ile tehdit ederek cinsel saldırıda bulundu. N.B.'nin şikayeti üzerine Çetin A. ve Murat Y. gözaltına alındı. N.B.'nin şikayetini geri aldığı Murat Y, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Çetin A. tutuklandı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu sanık Çetin A. ile tutuksuz sanık Murat Y., karar duruşmasında hazır bulundu. Sanık Çetin A. savunmasında "İlişkiye girmedik. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beratımı istiyorum" dedi. Tutuksuz sanık Murat Y. de suçlamayı kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Çetin A.'ya, 'cinsel saldırı' suçundan 12 yıl 6 ay, 'şantaj' suçundan ise 1 yıl 15 gün olmak üzere toplam 13 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuksuz sanık Murat Y.'nin ise tüm suçlardan beraatına hükmedildi.