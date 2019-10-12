Son Dakika Haberleri: "Şantajlar ve tehditler Türkiye'yi haklı davasından asla vazgeçiremez"
Son Dakika Güncel 'Şantajlar ve tehditler Türkiye'yi haklı davasından asla vazgeçiremez'

"Şantajlar ve tehditler Türkiye'yi haklı davasından asla vazgeçiremez"

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Şantajlar ve tehditler Türkiye'yi haklı davasından asla vazgeçiremeyecektir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Şantajlar ve tehditler Türkiye'yi haklı davasından asla vazgeçiremeyecektir. Bölgede birçok oyunu aynı anda bozan Barış Pınarı Harekatı, milletimizin desteğiyle ve kararlılıkla devam edecek ve inşallah zafer bizim olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kalın, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin mücadelesinin sivillere veya Kürtlere değil, terör örgütlerine karşı olduğunu vurgulayan Kalın, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi sözde uyaran, kınayan ve yaptırımlarla tehdit edenlere hatırlatırız; koalisyonun operasyonlarında Rakka'da tahminen 1600 ile 3 bin 800, Musul'da 9 bin ile 11 bin arasında sivil öldürüldü. Şantajlar ve tehditler, Türkiye'yi haklı davasından asla vazgeçiremeyecektir. Bölgede birçok oyunu aynı anda bozan Barış Pınarı Harekatı, milletimizin desteğiyle ve kararlılıkla devam edecek ve inşallah zafer bizim olacaktır."

Barış Pınarı Harekatı, İbrahim Kalın, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:04 Kaynak: AA
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