SANTEK Toplantısı Vali Gürel Başkanlığında Yapıldı

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Vali Fuat Gürel'in Başkanlığında, Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) Toplantısı Düzenlendi.

Kamu ve Sanayi İşbirliğinde paydaşlar arasındaki sinerjiyi artırmak, istihdamı yüksek alanlarda ara elaman sıkıntılarının çözümü, tekstil, ağaç ve ahşap ürünler sektörünün ilimizin yükselen sektörleri arasında yer alması yönünde yapılacak çalışmalar, ilimizin tüm sektörlerinin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri, Elektrikli Araç Bakım Simülatörü ve Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Simülatörü kurularak istihdam ve nitelikli personel konularında ileriye dönük çalışmaların hazırlanması ve uygulanması amacıyla düzenlenen SANTEK Toplantısında Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat İnan tarafından Vali Fuat Gürel ve katılımcılara Sanayi İşletmeleri Sektörel dağılım, çalışan dağılımı, çalışan sayısına göre 5 büyük firma, çalışan sayıları hakkında bilgiler verildi.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından yapılan sunumun ardından Vali Gürel ve kurul üyeleri, kurulun stratejik yol haritasına dair görüş alışverişinde bulunarak gündemde yer alan maddeleri değerlendirdi.

Karabük Öğretmenevi Toplantı Salonunda düzenlenen, toplantıya Vali Fuat Gürel, Vali Yardımcısı Vekili Ahmet Sami Meram, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun'un yanı sıra, kurum amirleri ve iş insanları ve temsilcileri katıldı.