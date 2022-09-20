Şili Devlet Başkanı, Ordu Günü Geçit Törenine Katıldı - Son Dakika
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Şili Devlet Başkanı, Ordu Günü Geçit Törenine Katıldı

20.09.2022 17:42
Şili Devlet Başkanı, Ordu Günü Geçit Törenine Katıldı

SANTİAGO, 20 Eylül 2022 (Xinhua) -- Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric (ortada), Ordu Günü'nde ülkenin başkenti Santiago'daki O'Higgins Parkı'nda düzenlenen askeri geçit törenine katılıyor, 19 Eylül 2022. (Fotoğraf: Jorge Villegas/Xinhua)

SANTİAGO, 20 Eylül 2022 (Xinhua) -- Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric (ortada), Ordu Günü'nde ülkenin başkenti Santiago'daki O'Higgins Parkı'nda düzenlenen askeri geçit törenine katılıyor, 19 Eylül 2022. (Fotoğraf: Jorge Villegas/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Santiago, Eylül, Ordu, Şili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şili Devlet Başkanı, Ordu Günü Geçit Törenine Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şili Devlet Başkanı, Ordu Günü Geçit Törenine Katıldı - Son Dakika
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