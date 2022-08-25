BM Komisyonu: Latin Amerika, 2022'de Düşük Ekonomik Büyüme Görecek

SANTİAGO, 24 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler'in merkezi Şili'nin başkenti Santioga'da bulunan Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu (ECLAC) Salı günü yaptığı açıklamada, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinin, 2022'de muhtemelen ortalama yüzde 2,7'lik bir ekonomik genişleme göreceğini ve güçlü dış ve iç makroekonomik kısıtlamalar nedeniyle pandemi öncesindeki yavaş büyümeye döneceğini söyledi. Komisyon, yıllık Latin Amerika ve Karayipler Ekonomi Anketi 2022'yi sunarken, Güney Amerika bölgesinin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH), 2021'de yüzde 6,9 artmasının ardından bu yıl yüzde 2,6 büyümesinin beklendiğini belirtti. Orta Amerika ve Meksika'nın da 2021'de yüzde 5,7'lik bir büyümenin ardından bu yıl yüzde 2,5'lik bir büyüme görmesi beklenirken, Karayipler bölgesi yüzde 4,7 büyüme göstererek geçen yıldan (yüzde 4) daha fazla büyüyen tek alt bölge oldu.

Komisyon, büyüme dinamiği yaratan, kamu ve özel yatırımları artıran, eşitsizlik ve yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunan makroekonomik politikaların koordinasyonu için çağrıda bulundu. ECLAC'ın Yönetici Sekreter Vekili Mario Cimoli sunum sırasında Latin Amerika ve Karayipler'deki durumun yalnızca son zamanlardaki faktörlerin sonucu değil, 2008 yılına kadar uzanan "bir dizi krizin birikmiş sonucu" olduğunu ifade etti. Sunumda ayrıca, Doğu Avrupa'daki krizin küresel etkisi vurgulandı ve bunun "gıda mevcudiyetini azalttığı ve emtia fiyatlarının yanı sıra enerji fiyatlarını da artırdığı" belirtildi. Komisyon, enflasyonist baskılar nedeniyle merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltirken ve teşvik önlemlerini azaltırken, özellikle kadınlar için ekonomik faaliyetteki yavaşlamanın işgücü piyasalarının toparlanmasını kısıtladığını kaydetti.