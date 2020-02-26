Santiago Bernabeu'da dev randevu! Real Madrid'e güvenenler iddaa'da... - Son Dakika
Son Dakika Spor Santiago Bernabeu'da dev randevu! Real Madrid'e güvenenler iddaa'da... - Son Dakika Spor

Santiago Bernabeu'da dev randevu! Real Madrid'e güvenenler iddaa'da...

41 dakika önce

Bu bir ilandırREAL MADRID - MANCHESTER CITYReal Madrid son olarak La Liga'da Levante'ye 1-0 kaybetti ve son 3 maçı tek galibiyetle geçip zirveyi Barcelona'ya kaptırdı.

Santiago Bernabeu'da dev randevu! Real Madrid'e güvenenler iddaa'da..., System.String[]

Bu bir ilandır


REAL MADRID - MANCHESTER CITY


Real Madrid son olarak La Liga'da Levante'ye 1-0 kaybetti ve son 3 maçı tek galibiyetle geçip zirveyi Barcelona'ya kaptırdı. Önümüzdeki hafta sonu El Clasico oynanacak!


Hazard sakat, Benzema'nın hücum partneri büyük olasılıkla Vinicius Junior olacak. Zinedine Zidane'nın rakibin pas trafiğini kesmek için orta sahayı kalabalık tutması ve "Modric, Valverde, Casemiro, Kroos" dörtlüsüyle mücadeleye başlaması bekleniyor.


Manchester City ise FFP kıskacında, Avrupa kupalarından men yediler! Önümüzdeki 2 sezon tehlikeye girdi...


Pep Guardiola takımda kalır mı, gider mi derken Leicester City deplasmanında 1-0 kazanıp rahat bir nefes aldılar. Sterling'in durumu, Gabriel Jesus ile Sergio Agüero arasındaki ilk 11 tercihi maç saati netleşecek.


Sol bek Mendy sarı kart sınırında. Maça Zinchenko ile başlamaları şaşırtıcı olmaz.


İki takım 4 sezon önce de eşleşmiş (yarı final) turu geçen taraf ise Real Madrid olmuştu.


Manchester City'de Manuel Pellegrini takımın başındaydı, Real Madrid'de ise Zinedine Zidane... Zidane, Real Madrid ile 9 eleme turu, 3 finale çıktı, hem turlardan hem de finallerden zaferle ayrıldı!


Manchester City'nin İngiliz forveti Raheem Sterling, Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği son 13 maçta 10 gol atmayı başardı.


Manchester City'nin son 6 maçının tamamı "KG YOK" bitti. İngiliz ekip bu 6 maçın 4'ünü kazandı.


Real Madrid son 4 resmi maçta kalesinde gol gördü. Bu 4 maç öncesinde çıktığı 10 resmi maçta ise 7 kere kalesini gole kapatmıştı!


Üyelerin %28'den fazlası, eflatun-beyazlıların Manchester City'yi yeneceğini düşünüyor.


Real Madrid için kritik süreç başladı. Manchester City maçının ardından ligde El Clasico oynanacak! Son haftalarda tatmin edici bir performansa imza atmıyorlar. Levante maçını kaybederken, Hazard'ı da kaybettiler.


Manchester City ise zorlu Leicester deplasmanından 3 puanla döndü. Sterling'in durumu belirsiz olsa da son maçta takımı ipten alan Gabriel Jesus son haftalarda etkili bir görüntü veriyor.


Manchester City'nin İspanyol rakiplerine attığı en güzel goller! İzleyelim...


Real Madrid, Barcelona, La Liga, Levante, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:11 
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