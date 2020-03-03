Santiago'da hükumet karşıtı protestolar devam ediyor - Son Dakika
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Santiago'da hükumet karşıtı protestolar devam ediyor

45 dakika önce

Şili'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler, devam etti.

Şili'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler, devam etti.

Göstericilerin başlıca toplanma noktası olan İtalya Meydanında binlerce gösterici, Şili Cumhurbaşkanı Sebastian Pinera hükümetine karşı düzenlenen gösteriler sırasında polisle çatıştı.

Santiago'da hükumet karşıtı protestolar devam ediyor

İtalya, Şili, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:28 Kaynak: AA
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