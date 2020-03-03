Santiago'da hükumet karşıtı protestolar devam ediyor - Son Dakika

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Santiago'da hükumet karşıtı protestolar devam ediyor
45 dakika önce
Şili'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler, devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:28 Kaynak: AA
Şili'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler, devam etti.
Göstericilerin başlıca toplanma noktası olan İtalya Meydanında binlerce gösterici, Şili Cumhurbaşkanı Sebastian Pinera hükümetine karşı düzenlenen gösteriler sırasında polisle çatıştı.
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