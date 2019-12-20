Santim santim fidandan hatıra ormanına - Son Dakika
Son Dakika Güncel Santim santim fidandan hatıra ormanına - Son Dakika

Santim santim fidandan hatıra ormanına

7 saat önce

Yozgat'ta köy okulundaki öğretmen ve öğrenciler, hazırladıkları "Tohumlar Fidana, Fidanlar Ağaca, Ağaçlar Ormana Projesi" ile okul bahçesine ektikleri çam tohumlarından yetiştirdikleri 1500 fidanı hatıra ormanına dikti.

Santim santim fidandan hatıra ormanına, System.String[]

Yozgat'ta köy okulundaki öğretmen ve öğrenciler, hazırladıkları "Tohumlar Fidana, Fidanlar Ağaca, Ağaçlar Ormana Projesi" ile okul bahçesine ektikleri çam tohumlarından yetiştirdikleri 1500 fidanı hatıra ormanına dikti.

Sarıkaya ilçesi Hisarbey köyü Hüseyin Demir İlkokulu öğretmenleri, öğrencilere ağaç sevisini aşılamak ve ağaçların büyüme evrelerini görmelerini sağlamak amacıyla geçen yıl mart ayında proje hazırladı.

Öğrenciler, Akdağmadeni Orman Şefliğinden temin edilen çam tohumlarını okul bahçesine ekerek 1,5 yıl boyunca suladıkları ve bakımını yaptıkları tohumun santim santim fidana dönüştüğünü gözlemledi.

Boyu 10 santimetreye ulaşan fidanlardan 750'si ile köyde okul adına hatıra ormanı oluşturan öğrenciler, fidanların bir kısmını köy halkına dağıttı, kalanlar da okulun çevresine dikildi.

Hüseyin Demir İlkokulu Müdürü Muhammet Hasan Öztürk, AA muhabirine, öğrencilere ağaç sevgisini aşılamak ve ağaçların büyüme evrelerini göstermek amacıyla öğretmenlerle proje hazırladıklarını söyledi.

Önce çam tohumu temin ettiklerini ve okul bahçesinde bunları ekecekleri yatakları hazırladıklarını ifade eden Öztürk, "Her yatağa 2 tohum ektik. Öğrencilerimiz sulamasını yaptı ve 1500 fidan büyüttük." dedi.

Öztürk, fidanların 750'si ile köyde okul adına hatıra ormanı oluşturduklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Çam yetiştirmek zor ve meşakkatli süreç, bakımı da zor. Buna rağmen çocuklarımızla birlikte ağacın yaşam sürecine ortak olduk. Öğrencilerimiz fidanın ne kadar zor yetiştirildiğinin, 1,5 yılda 10 santimetre büyüdüğünün farkına vardı. İnşallah bu süreçten sonra çocuklarımız ağacı daha çok sever, korur ve yetiştirilmesine kaktı sağlar."

Öğrencilerden Tuana Bedo da öğretmenlerinin temin ettiği tohumları okul bahçesine ektiklerini anlatarak, "Tohumları suladık ve büyüttük. Vatandaşlara dağıttık, kendi bahçelerine diktiler. Biz de öğretmenlerimizle fidan diktik, onlar da büyüyüp orman olacak." diye konuştu.

Öğrenci Ahmet Arda Pusmaz ise "Bu fidanlar büyüyüp orman olacak, böylece dünyamız da yemyeşil bir yer olacak." dedi.

Ormana, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:12 Kaynak: AA
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