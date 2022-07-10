Şantiye alanı göle döndü, 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi su altında kaldı - Son Dakika
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Şantiye alanı göle döndü, 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi su altında kaldı

10.07.2022 15:43
Şantiye alanı göle döndü, 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi su altında kaldı

Şantiye alanı göle döndü, 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi su altında kaldı Göle dönen şantiye alanı havadan görüntülendi Sağanak yağış sonrası Bağcılar'da bulunan şantiye alanı göle döndü.

Şantiye alanı göle döndü, 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi su altında kaldı

Göle dönen şantiye alanı havadan görüntülendi

İSTANBUL - Sağanak yağış sonrası Bağcılar'da bulunan şantiye alanı göle döndü. 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi su altında kaldı. Göle dönen alan havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası bir çok yeri su bastı. Bağcılar Bağlar Mahallesi'ndeki bulunan bir şantiye alanı da göle döndü. Bayram tatili nedeniyle şantiye alanına bırakılan 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi de tamamen suyu altında kaldı. Yetkililer sabah erken saatlerde şantiye geldi. Göle dönen alan havadan görüntülendi.

YORUMLAR
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Güngören'de de 9 hafriyat kamyonu su altında kaldı Güngören'de de 9 hafriyat kamyonu su altında kaldı AFAD: 'Esenyurt'ta 128 daire, 12 iş yeri ve 3 fabrikada su baskınları meydana gelmiştir, 70 dairenin su tahliyesi yapılmıştır' AFAD: 'Esenyurt'ta 128 daire, 12 iş yeri ve 3 fabrikada su baskınları meydana gelmiştir, 70 dairenin su tahliyesi yapılmıştır'
Kaynak: İHA

İstanbul, Bağcılar, Göle, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şantiye alanı göle döndü, 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi su altında kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şantiye alanı göle döndü, 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi su altında kaldı - Son Dakika
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