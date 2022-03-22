Şantiye alanında çalışan işçilerin üzerine beton pompası devrildi: 2 işçi yaralandı - Son Dakika
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Şantiye alanında çalışan işçilerin üzerine beton pompası devrildi: 2 işçi yaralandı

22.03.2022 20:22

Şantiye alanında çalışan işçilerin üzerine beton pompası devrildi: 2 işçi yaralandı Arnavutköy'de bulunan bir şantiye alanında beton makinesi ile beton döken 2 işçi makinenin devrilmesi ile ağır yaralandı.

Şantiye alanında çalışan işçilerin üzerine beton pompası devrildi: 2 işçi yaralandı

İSTANBUL - Arnavutköy'de bulunan bir şantiye alanında beton makinesi ile beton döken 2 işçi makinenin devrilmesi ile ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Ercüment Sokakta bulunan bir şantiye alanında meydana geldi. Şantiye alanında çalışan 2 işçi boşluk alana beton dökmeye çalışırken beton pompasının devrilmesi sonucunda ağır yaralandı. Yaralı işçilerin yardımına şantiyede çalışan diğer işçiler koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.G ve A.C.K. ağır yaralı şekilde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis şantiye ve çevresinde incelemelerde bulundu. Kaza sonrasında işçilerin ambulansa taşındığı anlar cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

Şantiye alanında çalışan işçilerin üzerine beton pompası devrildi: 2 işçi yaralandı
Şantiye alanında çalışan işçilerin üzerine beton pompası devrildi: 2 işçi yaralandı
Şantiye alanında çalışan işçilerin üzerine beton pompası devrildi: 2 işçi yaralandı

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Polis, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şantiye alanında çalışan işçilerin üzerine beton pompası devrildi: 2 işçi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şantiye alanında çalışan işçilerin üzerine beton pompası devrildi: 2 işçi yaralandı - Son Dakika
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