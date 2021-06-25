Şantiye alanındaki kazıda çıkan testilere inceleme - Son Dakika

Konya'da Mevlana Müzesi karşısında bulunan şantiye alanında kepçe ile kazı yapıldığı sırada bulunan kırık testiler tarihi eser olabileceği ihtimali üzerine incelemeye alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Müzesi karşısında bulunan şantiye alanında kazı yapan kepçelerin tarihi eser olabileceği değerlendirilen küp bulduğu yönünde ihbar gelmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Adrese giden ekiplerinin yaptığı kontrolde 5 adet bazı kısımları kırık halde su testisi şeklinde objelerin kazı esnasında bulunduğu ve şantiye alanında muhafaza altına alındığı görüldü. Ekipler, gerekli işlemler için Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ile irtibata geçti. Olay yerine gelen Konya Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan incelemede, kazı esnasında bulunan objelerin ilk görünüm itibariyle yakın dönemlere ait tarihi eser niteliği taşımayan su testileri oldukları belirtildi. Ancak bulunan testiler detaylı inceleme yapılmak üzere Müze Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. - KONYA