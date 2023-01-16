Şantiye bekçisi inşaat alanında ölü bulundu - Son Dakika
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Şantiye bekçisi inşaat alanında ölü bulundu

16.01.2023 12:21

Şantiye bekçisi inşaat alanında ölü bulunduMANİSA Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda bir şantiyenin 79 yaşındaki bekçisi inşaat alanı içerisinde ölü bulundu.

Şantiye bekçisi inşaat alanında ölü bulundu

MANİSA Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda bir şantiyenin 79 yaşındaki bekçisi inşaat alanı içerisinde ölü bulundu.

Olay Turgutlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Akçakmak yolu üzerinde yapımı devam eden Sağlık Merkezi inşaat alanında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre inşaat alanında gece bekçisi olarak çalıştığı öğrenilen Melik Demir ölü halde bulundu. Sabah saatlerinde Sağlık Merkezi inşaat alanında yerde kanlar içinde yatan bir şahıs olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede inşaat alanında gece bekçisi olarak çalışan Melik Demir'in ölü olduğu tespit edildi. 79 yaşındaki Bekçi Melik Demir'in inşaatta yüksek bir yerden düşmüş olabileceği ya da bir cinayete kurban gitmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bölgede bulunan güvenlik kameralarını da inceleyerek soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Mahallesi, Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şantiye bekçisi inşaat alanında ölü bulundu - Son Dakika

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