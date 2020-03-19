Şantiye binasından düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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Şantiye binasından düşen çocuk ağır yaralandı

6 saat önce

Samsun'da bir şantiyenin üzerinden düşen 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Şantiye binasından düşen çocuk ağır yaralandı, System.String[]

Samsun'da bir şantiyenin üzerinden düşen 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ortaokul öğrencisi 16 yaşındaki Emre Y., arkadaşları ile oyun oynadığı şantiye binasının üzerinden düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düştüğü öğrenilen Emre Y. ağır yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emre Y. yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.


Emre Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Güzelyalı Mahallesi, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:12 Kaynak: İHA

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