Son Dakika Haberleri: Şantiye Çalışanları Minik Öykü İçin Kök Hücre Bağışladı

Şantiye Çalışanları Minik Öykü İçin Kök Hücre Bağışladı

10 saat önce

İzmir'de Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü inşaatında çalışan işçiler, ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı için düzenlenen kök hücre ve kan bağışı kampanyasına katıldı.

Şantiye Çalışanları Minik Öykü İçin Kök Hücre Bağışladı, System.String[]
İzmir'de Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü inşaatında çalışan işçiler, ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı için düzenlenen kök hücre ve kan bağışı kampanyasına katıldı.

İnşaat yerleşkesinde bulunan yemekhanede bir araya gelen şantiye çalışanları ve idari personel, Türk Kızılayının kurduğu stantta minik Öykü için kan verdi.

Yüklenici firma Türkerler Gama Şirketinden yapılan yazılı açıklamada, kampanyanın Öykü Arin gibi birçok lösemi tedavisi gören çocuğa umut olabilmek için düzenlendiği belirtildi.

Şantiye çalışanlarının kampanyaya yoğun ilgi gösterdiği aktarılan açıklamada, "Öykü Arin Yazıcı'nın nakil için 2,5 ayı var. Buradan herkese şunu hatırlatmak istiyoruz; kök hücre nakli hayat kurtarıyor. Herkesi kök hücre için bağışta bulunmaya davet ediyoruz. Öykü için umut olalım." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:43 Kaynak: AA

İzmir, Sağlık
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