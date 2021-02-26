Şantiye personeline 'tatlı' teşekkür - Son Dakika

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Zonguldak İl Özel İdaresi Kdz. Ereğli Şantiye Şefliği'ni ziyaret ederek; Şantiye Şefi ve personel ile görüştü.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Yönetim Kurulu ve İl Genel Meclisi Üyeleri ile birlikte; Zonguldak İl Özel İdaresi Kdz. Ereğli Şantiye Şefliği'ni ziyaret etti.

Ziyarette, Şantiye Şefi Kaan Güçer ve personel ile görüşen Başkan Bozkurt, geçtiğimiz günlerde Zonguldak genelinde etkili olan kar yağışında Kdz. Ereğli'de yaptıkları çalışmalardan dolayı Güçer ve ekibine teşekkür etti.

Şantiye Şefi Kaan Güçer ise Başkan Bozkurt ve ekibinin kendilerini ziyaret etmelerinden dolayı mutlu olduğunu belirterek; "Geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışında tüm ekibimizle elimizden gelen çabayı gösterdik. Ekibime ve bizleri ziyaret ederek onurlandıran siz değerli başkanımıza teşekkür ederiz" dedi.

Ziyaret, AK Parti heyetinin çalışanlara tatlı ikramının ardından sona erdi. - ZONGULDAK