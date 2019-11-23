Son Dakika Haberleri: Şantiye yatakhanesinde klimadan yangın çıktı
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Şantiye yatakhanesinde klimadan yangın çıktı

6 saat önce

SİVAS'ta, Keresteciler Sitesi'nde iki katlı yatakhane, klimadan çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Şantiye yatakhanesinde klimadan yangın çıktı, System.String[]

SİVAS'ta, Keresteciler Sitesi'nde iki katlı yatakhane, klimadan çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Gültepe Mahallesi Keresteciler Sitesi'nde, bir elektrik firmasına ait şantiyenin iki katlı yatakhanesinde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İçeride kimsenin olmadığı yatakhaneden yükselen alevleri fark eden işçiler, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Yatakhanenin kullanılmaz hale geldiği yangının klimadan çıktığı belirlendi.


İtfaiye, Gültepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:42 Kaynak: DHA
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