Şantiyede 2 saat arayla aynı çukura düşen köpek ve koyun kurtarıldı - Son Dakika

Şantiyede 2 saat arayla aynı çukura düşen köpek ve koyun kurtarıldı

SİVAS'ta aynı şantiyede, 2 saat arayla içinde su bulunan çukura düşen köpek ve koyun, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

SİVAS'ta aynı şantiyede, 2 saat arayla içinde su bulunan çukura düşen köpek ve koyun, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Bir itfaiye eri, korkan köpeğin başını okşayarak sakinleştirmeye çalıştı.

Gültepe Mahallesi 4 Eylül Stadyumu yanında bulunan yüksek hızlı tren şantiyesindeki içi su dolu çukurda, bugün saat 08.30 sıralarında bir köpeğin düştüğünü görenler, Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler merdivenle içinde bir miktar su bulunan çukura indi. Köpeğin zarar görmemesi için büyük çaba sarf eden ekipler, 10 dakika süren çalışma sonrası hayvanı halatla çıkardı. İtfaiye eri, kurtardığı köpeği başını okşayarak sakinleştirdi. Yarası bulunmayan köpek, doğal ortamına bırakıldı.Saat 10.30 sıralarında ise aynı çukura bu kez bir koyun düştü. İhbar üzerine yine bölgeye giden ekipler, koyunu da kurtararak sahibine teslim etti.

Barcelona'nın yıldızı Messi, 7. kez La Liga'da gol kralı oldu
Son Dakika: Polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden 4 zanlı tutuklandı
Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni paylaşım: Soylu ile abi kardeşiz


Gültepe, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 13:43 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şantiyede 2 saat arayla aynı çukura düşen köpek ve koyun kurtarıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:50 Barcelona'nın yıldızı Messi, 7. kez La Liga'da gol kralı oldu 19:16 Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni paylaşım: Soylu ile abi kardeşiz 18:42 Son Dakika: Hakkari Çukurca'da üs bölgesine yapılan saldırıda 2 askerimiz şehit oldu 18:42 Bıçaklanan bir kişi, çarşafa sarılarak parka bırakıldı 18:35 Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı 18:35 Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri 18:32 Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı 18:04 KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:21 Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Barcelona'nın yıldızı Messi, 7. kez La Liga'da gol kralı oldu
19:50
Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni paylaşım: Soylu ile abi kardeşiz
19:16
Son Dakika: Hakkari Çukurca'da üs bölgesine yapılan saldırıda 2 askerimiz şehit oldu
18:42
Bıçaklanan bir kişi, çarşafa sarılarak parka bırakıldı
18:42
Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı
18:35
Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri
18:35
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
18:32
KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet
18:04
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor
17:21
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 19:59:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şantiyede 2 saat arayla aynı çukura düşen köpek ve koyun kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]