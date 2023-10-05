Şantiyede işçilerin meydan kavgası kamerada: İnşaat birbirine girdi - Son Dakika

Şantiyede işçilerin meydan kavgası kamerada: İnşaat birbirine girdi

Son Güncelleme: 05.10.2023 12:10

Başakşehir'de bir şantiyede meydana gelen olayda, bir grup işçi arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çekiçlerin ve çivilerin havada uçuştuğu kavgada çok sayıda kişi yaralandı ve gözaltına alındı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Başakşehir'in Kayaşehir Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede, işçiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kısa sürede kavga, tüm şantiyeye sıçradı. İşçiler ellerine ne geçtiyse birbirlerine fırlatmaya başlarken, çekiç ve çiviler adeta havada uçuştu.

SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan olayda bazı işçiler yaralanırken, kavgaya karışanlar polis tarafından gözaltına alındı. Meydan muharebesini andıran kavga, işçilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Başakşehir, kavga, Polis, İnşaat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şantiyede işçilerin meydan kavgası kamerada: İnşaat birbirine girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şantiyede işçilerin meydan kavgası kamerada: İnşaat birbirine girdi - Son Dakika
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