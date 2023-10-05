Şantiyede işçilerin meydan kavgası kamerada: İnşaat birbirine girdi

Başakşehir'in Kayaşehir Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede, işçiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kısa sürede kavga, tüm şantiyeye sıçradı. İşçiler ellerine ne geçtiyse birbirlerine fırlatmaya başlarken, çekiç ve çiviler adeta havada uçuştu.

SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan olayda bazı işçiler yaralanırken, kavgaya karışanlar polis tarafından gözaltına alındı. Meydan muharebesini andıran kavga, işçilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.