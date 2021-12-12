Şantiyede kalp krizi geçiren şahıs ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi - Son Dakika

Şantiyede kalp krizi geçiren şahıs ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

Samsun'da çalıştığı şantiyede kalp krizi geçiren bir kişi, ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Samsun'da çalıştığı şantiyede kalp krizi geçiren bir kişi, ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi. Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü ilçesindeki bir mermer şantiyesinde çalışan 52 yaşındaki Salih G., kalp krizi geçirdi. Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Salih G.'nin Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter Vezirköprü'ye giderek Salih G.'yi alıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Salih G. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. - SAMSUN

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