Şantiyede müteahhitlerin silahlı kavgası: 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şantiyede müteahhitlerin silahlı kavgası: 2 gözaltı - Son Dakika

Şantiyede müteahhitlerin silahlı kavgası: 2 gözaltı

6 saat önce

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, meslektaşı Hasan O. (40) ile borç- alacak yüzünden şantiyede kavga eden müteahhit Emrah G. (33), tabancayla rastgele ateş açtı.

Şantiyede müteahhitlerin silahlı kavgası: 2 gözaltı, System.String[]

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, meslektaşı Hasan O. (40) ile borç- alacak yüzünden şantiyede kavga eden müteahhit Emrah G. (33), tabancayla rastgele ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, 2 müteahhit gözaltına alındı.

Olay, saat 09.30 sıralarında, Adalet Mahallesi'nde yapımı sürdürülen adliye ek binasının şantiyesinde meydana geldi. Müteahhitler Emrah G. ile Hasan O., iddiaya göre, borç- alacak yüzünden şantiye girişinde tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşürken, otomobilindeki tabancayı alan Emrah G., rastgele ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, silah seslerini duyan çevredekiler, kısa süreli panik yaşadı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, 4 el ateş eden Emrah G.'nin elindeki tabancayı aldı. Emrah G. ve Hasan O. gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Emrah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:59 Kaynak: DHA
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