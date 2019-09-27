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Şantiyede yangın çıktı

1 saat önce

Balıkesir'in Erdek İlçesi Narlı Mahallesinde bulunan taş ocağı şantiyesinde yangın çıktı.

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Balıkesir'in Erdek İlçesi Narlı Mahallesinde bulunan taş ocağı şantiyesinde yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre; Erdek'e bağlı kırsal Narlı Mahallesi Maymun Dere Bölgesinde yer alan taş ocağının şantiyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Orman İşletmesi ile Erdek İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye ekiplerince başlatılan söndürme çalışmalarıyla alevler ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Güvenlik görevlileri ile itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeni hakkında soruşturmaya başladı. - BALIKESİR

Balıkesir, Narlı, Erdek, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:46 Kaynak: İHA
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