Şantiyedeki merdivenlerden düşen işçi yaralandı
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Beylikdüzü'nde bir şantiyede çalışan işçi merdivenlerden düşerek yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:20 Kaynak: AA
Beylikdüzü'nde bir şantiyede çalışan işçi merdivenlerden düşerek yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Marmara Mahallesi Ulusum Caddesi'ndeki bir şantiyede çalışan 49 yaşındaki Kenan Ekşi, henüz bilinmeyen nedenle merdivenlerden düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ekşi'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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