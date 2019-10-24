Son Dakika Haberleri: Şantiyedeki merdivenlerden düşen işçi yaralandı
Son Dakika Güncel Şantiyedeki merdivenlerden düşen işçi yaralandı

Şantiyedeki merdivenlerden düşen işçi yaralandı

2 dakika önce

Beylikdüzü'nde bir şantiyede çalışan işçi merdivenlerden düşerek yaralandı.

Beylikdüzü'nde bir şantiyede çalışan işçi merdivenlerden düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Marmara Mahallesi Ulusum Caddesi'ndeki bir şantiyede çalışan 49 yaşındaki Kenan Ekşi, henüz bilinmeyen nedenle merdivenlerden düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ekşi'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Şantiyedeki merdivenlerden düşen işçi yaralandı

Beylikdüzü, Marmara, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:20 Kaynak: AA
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