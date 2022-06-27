Şantiyedeki yemekten zehirlenen 28 işçi hastanelik oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Şantiyedeki yemekten zehirlenen 28 işçi hastanelik oldu

27.06.2022 12:13
Şantiyedeki yemekten zehirlenen 28 işçi hastanelik oldu

Eskişehir'de bir inşaatta çalışan 28 işçi, iddiaya göre kendilerine dağıtılan yemekten zehirlenerek hastanelik oldu.

Eskişehir'de bir inşaatta çalışan 28 işçi, iddiaya göre kendilerine dağıtılan yemekten zehirlenerek hastanelik oldu.

Ihlamurkent Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde bulunan bir inşaatta çalışan 28 işçi, dün yedikleri yemekten sonra aynı şikayetlerle rahatsızlık geçirdi. Sabah saatlerinde ortak olarak mide bulantısı, ishal, kusma, baş ağrısı şikayeti bulunan işçilerden 3'ü ambulansla, diğerleri ise şantiye yetkililerince çevredeki hastanelere götürüldü. Yemekte bulunan tavuk veya bezelyeden zehirlendikleri tahmin edilen işçilerden kan örneği alınarak testleri yapıldı. Olay hakkında polis ekiplerince inceleme başlatıldığı öğrenildi.

"Tavuklar kokuyordu"

Şantiyeye gelen yemekte bulunan tavuğun koktuğunu ve işçileri zehirlediğini iddia eden işçi Okan Özer, "Yemekten kaynaklanan bir durum var. Geçtiğimiz günlerde yemekçi arkadaşları uyardık. Tavuk gelmişti o zaman da. Tavuklar kokuyordu. Baya herkes şikayetçi olmuştu. Aradan iki gün geçtikten sonra çalışanlar rahatsızlandı. En son tavuk sote yedik. Büyük ihtimalle tavuktan dolayı olmuştur" dedi.

"İşçinin sağlığını düşünmüyorlar"

Daha öncede şantiyede yaşanan yemek problemlerini ilettiklerini, fakat hiç kimsenin önemsemediğini belirten işçi Ömer Velman, şu ifadeleri kullandı:

"Sorumlu birisi ilgilenmiyor. Yemekler denetlenmiyor. Şantiyede sorumlu birisi yok. Yemeğin çürük çıkmasıyla veya başka bir şeyle hiç kimse ilgilenmiyor. İşçi hakları yok resmen. Akşam evlerinde her türlü yemeği yiyorlar, ama işçilere gelince öyle bir şey yok. İşçinin sağlığını düşünmüyorlar. Biz yüz defa söyledik, ama hiç kimse umursamadı." - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Castrol Ford Team Türkiye, Eskişehir Rallisi'nde genç pilotlarıyla başarılara imza attı Castrol Ford Team Türkiye, Eskişehir Rallisi'nde genç pilotlarıyla başarılara imza attı Eskişehir'de 28 inşaat işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Eskişehir'de 28 inşaat işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şantiyedeki yemekten zehirlenen 28 işçi hastanelik oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:09 Antalya'da panik! Tekneye bağlı paraşütün ipi koptu, turistler gökyüzünde asılı kaldı
11:57 TİSK açıkladı: Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacağız
11:50 16 yıl sonra Bodrum'da sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, canlı müzik yapmasının engellendiğini öne sürdü: Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar
11:38 AFAD'dan Karadeniz'e yağış uyarısı: Taşkın riski tehlikeli boyuta ulaştı
11:23 Eyfel Kulesi ile evlenen kadın, bahçe çitlerine cinsel çekim hissettiğini açıkladı!
11:20 Başka kimse kalmadı! Putin, 128 kiloluk emekli generali Ukrayna'ya gönderiyor
11:18 Ümit Özdağ, "Suriye sınırına mayın döşemeye gidiyorum" sözlerinden sonra Hatay girişinde engellendi
11:17 Jorge Jesus kararını verdi! Burak Kapacak takımda kalıyor
11:15 Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı! 986 lira seviyesinden işlem görüyor
11:14 Gülşen'in konserinde LGBT bayrağı açması alkış topladı! Bazı dinleyiciler ise rahatsız olup konserden ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 12:18:20. #1.12#
SON DAKİKA: Şantiyedeki yemekten zehirlenen 28 işçi hastanelik oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement