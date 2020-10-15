Şantiyeden 1 ton 841 kilo bakır kablo hırsızlığına 9 gözaltı - Son Dakika

ELAZIĞ'da, bir şantiyeden 7 kilometre uzunluğunda bakır kablo çalan 9 şüpheli, jandarma ekiplerince Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 Eylül'de, Baskil ilçesindeki bir şantiyede, 7 kilometre uzunluğunda 1 ton 841 kilo bakır kablo hırsızlığı olayını aydınlatmaya yönelik çalışma başlattı. Jandarma, yaptıkları araştırma sonucunda bakır kabloyu çalan 9 kişinin Diyarbakır'da olduğunu tespit etti. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Diyarbakır'da belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonla M.G., İ.Y., E.Y., M.Y., E.Y., B.Y., H.Y., E.D. ve S.S. gözaltına alındı.