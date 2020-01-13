Şantiyeden 10 bin liralık inşaat demiri hırsızlığına 4 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şantiyeden 10 bin liralık inşaat demiri hırsızlığına 4 gözaltı - Son Dakika

Şantiyeden 10 bin liralık inşaat demiri hırsızlığına 4 gözaltı

6 saat önce

BURSA'nın İznik ilçesinde, inşaat alanından 10 bin lira değerinde, 3 ton inşaat demiri çalındı.

Şantiyeden 10 bin liralık inşaat demiri hırsızlığına 4 gözaltı, System.String[]

BURSA'nın İznik ilçesinde, inşaat alanından 10 bin lira değerinde, 3 ton inşaat demiri çalındı. Demir hırsızlığıyla ilgili 4 kişi, gözaltına alındı.

Olay, cuma günü, Kutlamışoğlu Süleyman Şah Sokak'taki inşaat alanında meydana geldi. İşçiler, sabah şantiyeye geldiğinde, 3 tonluk inşaat demirinin çalındığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Delilleri değerlendiren polis ekipleri, şüphelileri tespit ederek, fiziki takip başlattı. Hırsızlık şüphelisi M.B., S.A., F.Y. ve M.Y. dün yakalanıp, gözaltına alındı. Çalınan 3 ton demirin, hurdacıya 2 bin 320 liraya satıldığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyette sorgulandığı belirtildi.


İznik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:51 Kaynak: DHA
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