Son Dakika Haberleri: Şantiyenin davetsiz misafiri tilkiye iş insanı sahip çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Şantiyenin davetsiz misafiri tilkiye iş insanı sahip çıktı

1 saat önce

Yozgat'ta 50 yaşındaki iş insanı Ertuğrul Coşar'ın, Çiçekdağı ilçesinde bulunan taş ocağı şantiyesine yiyecek aramaya gelen tilkiyle kurduğu dostluk şaşırtıyor.

Şantiyenin davetsiz misafiri tilkiye iş insanı sahip çıktı, System.String[]

Yozgat'ta 50 yaşındaki iş insanı Ertuğrul Coşar'ın, Çiçekdağı ilçesinde bulunan taş ocağı şantiyesine yiyecek aramaya gelen tilkiyle kurduğu dostluk şaşırtıyor.

Yaklaşık 1,5 aydır her gece şantiyedeki odasına gelen tilkiyi elleriyle besleyen Coşar, alışveriş yaparken de davetsiz misafirinin ihtiyaçlarını unutmuyor.

Coşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tilki ile karşılaşmadan önce haftada bir iki defa uğradığı şantiyeye, artık her gün gittiğini söyledi.

Hayvanı, peynir, ton balığı, tavuk, sucuk ve yaptığı yemeklerle beslediğini anlatan Coşar, "Tilkiyi ilk gördüğümde çok şaşırdım, kedi zannettim, sonra yiyecek verdim. Ondan sonra da tilki her gece gelmeye başladı, onunla dost olduk. Misafirim oluyor, yiyeceğimi paylaşıyorum. Buralarda 1-1,5 saat dolaşıyor, karnını doyuruyor, evine gidiyor." diye konuştu.

Coşar, tilkiyle dostluğunu kamerayla da kaydettiğini, zaman zaman öz çekim yaptığını dile getirerek, şunları ifade etti:

"Marketten alışveriş yaparken biraz fazla alıyorum. Marketçi neden yiyecekleri fazla aldığımı soruyor, ben de 'misafirim var' diye anlatınca gülüyor. Hayvanları çok severim ama bu tilki beni daha çok sevdi gibi. Dost gibi geldi, düşman gibi gelmedi. Bizim burada çalacak tavuk da yok, bol bol taş var. Dostane gelmesi beni şaşırttı. Odamda otururken sürekli müzik dinlerim, belki onun da hoşuna gitmiştir."

Çiçekdağı, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hemşireden, damlayan kanın silmesini isteyen vatandaşa şok tepki: Geber
Fatih Terim 6 ismin biletini kesti! Boru patlayınca yükselen sular bina boyunu aştı Son Dakika: Hatay'da uçuruma yuvarlanan askeri aracın içerisinde bulunan 2 asker şehit oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 15:29:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şantiyenin davetsiz misafiri tilkiye iş insanı sahip çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]