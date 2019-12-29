Şantiyeye gelen tilki ile yavrularını elleriyle besledi - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde anne ve iki yavru tilkinin geldikleri şantiyede, bir çalışan tarafından beslendiği anlar, kameraya yansıdı.

Şuhut'a bağlı Başören köyünde rüzgar türbini inşaatının şantiyesine gelen anne tilki ve iki yavrusu, buradaki görevliler tarafından beslendi. Yaklaşık bir yıldır şantiyeye gelen anne tilkinin, son dönemde yavrularını da getirdiği belirtilirken, şantiyede çalışan tüm personelin, hayvanları elleriyle beslediği kaydedildi.