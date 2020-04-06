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Santos'un 2014 Yılı Sao Paulo Kupası Şampiyonluğu
22 dakika önce
2013 yılında turnuvayı şampiyon olarak bitiren, Santos aynı başarıyı 2014 yılında da gösteriyor ve 2014 sezonu Sao Paulo kupasını müzesine götürüyor.
2013 yılında turnuvayı şampiyon olarak bitiren, Santos aynı başarıyı 2014 yılında da gösteriyor ve 2014 sezonu Sao Paulo kupasını müzesine götürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 06:32
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