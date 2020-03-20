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Santos'un Genç Yıldızı Ivonei'nin En İyi Anları
16 dakika önce
Santos'un altyapı kulübü Peixe Akademi'de forma giyen genç yıldız Ivonei'nin Santos B formasıyla en iyi anlarını sizler için Dugout farkıyla derledik.
Santos'un altyapı kulübü Peixe Akademi'de forma giyen genç yıldız Ivonei'nin Santos B formasıyla en iyi anlarını sizler için Dugout farkıyla derledik.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:00
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