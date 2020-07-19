Santra ile beraber Başakşehir'de coşku başladı - Son Dakika

Santra ile beraber Başakşehir'de coşku başladı

Başakşehir-Kayserispor maçının başlama düdüğüyle turuncu-lacivertli taraftarlarda coşkulu bekleyiş başladı.

Başakşehir- Kayserispor maçının başlama düdüğüyle turuncu-lacivertli taraftarlarda coşkulu bekleyiş başladı. Başakşehirli taraftarlar, stat yanında kurulan dev ekranda takımlarını destekledi.


Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Kayserispor'u ağırlayan Medipol Başakşehir, sahadan zaferle ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Mücadelenin başlamasına saatler kala stat yanında kurulan dev ekranda maçı takip eden turuncu-lacivertli taraftarlar, müsabakanın başlama düdüğüyle birlikte takımlarına tezahüratlarla destek verdi. Karşılaşmanın başlama düdüğü ile meşale şovu yapan Başakşehirli taraftarlar, takımlarını stadın dışında destekledi. - İSTANBUL

Kayserispor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 21:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Santra ile beraber Başakşehir'de coşku başladı - Son Dakika Spor
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