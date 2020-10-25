Santral mahallesinde 40 yıllık tapu sevinci - Son Dakika

Santral mahallesinde 40 yıllık tapu sevinci

25.10.2020 11:28
Santral mahallesinde 40 yıllık tapu sevinci, System.String[]

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçenin 40 yıllık bir mülkiyet sorununun daha çözüldüğünün müjdesini verdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçenin 40 yıllık bir mülkiyet sorununun daha çözüldüğünün müjdesini verdi. Santral Mahallesi'nin batısında 161 dönümlük alandaki mülkiyet ve imara ilişkin sorunlarını çözdüklerini açıklayan Tütüncü, "220 ailemiz yıllarca bekledikleri Ay yıldızlı tapularına kavuştu." dedi.

Kepez ilçesinin, 40 yıla yakın süren bir mülkiyet sorunu daha tarih oldu.

Kepez Belediyesi, Santral Mahallesi'nin batısında Kentsel Dönüşüm alanı dışında kalan 161 bin m2 alanda, Kepezaltı Yapı Kooperatifi ile mahalle sakinlerinin yaşadığı mülkiyet ve imara ilişkin sorunu, beklentilerini karşılayacak şekilde çözdü.

40 yıllık sorun çözüldü

Sorunların çözümü için ilk olarak bölgenin geçtiğimiz yıllarda İmar Plan Revizyonu yapıldı. Kepez Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, imar planlarının kesinleşmesinden sonra bölgenin 18.madde imar uygulamasını tamamladı. Bu işlemin de Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nce tescil edilmesiyle Santral Mahallesi'nin batısındaki 220 aile, 40 yıla yakın bekledikleri imar tapularına kavuşmuş oldu.

Mecliste tapu töreni

Kepez Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen törenle de sembolik olarak 13 kişiye tapuları verildi.

Başkan Hakan Tütüncü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene Santral Mahalle Muhtarı Yavuz Karacan, S.S.Kepezaltı Yapı Kooperatifi Başkanı Levent Demir ile tapuları verilecek olan vatandaşlar katılım sağladı.

Konuşmasına, "Bugün güzel bir neticeyi hep birlikte yaşıyor olmanın tarifsiz mutluluğu içerisindeyiz." sözleriyle başlayan Başkan Tütüncü, Santral Mahallesi'nin batısında, kooperatifin ve bölgede mülkleri olan vatandaşların beklentilerini karşılayan bir imar çalışması yaptıklarını belirtti.

"Beklentiler karşılandı"

Tütüncü, konuşmasının devamında şunları kaydetti: "Bugün artık bölgenin sorunlarını çözen çalışmaları bitirerek, tapu sevincine ulaşmış olduk. Bu zorlu süreci muhtarımızla, kooperatifimizle başarmış olmanın mutluluğunu yaşadığımızı da ifade etmek isterim. S.S. Kepezaltı Yapı Kooperatifi ile Santral sakinlerinin imar ve mülkiyet sorunlarını çözdük.

220 ailemiz yıllarca özlemle bekledikleri Ay yıldızlı tapularına kavuştu. Hayırlı uğurlu olsun.

Bu problemin çözümüne emek sarf etmiş belediyemizin bürokratlarına ve çalışanlarına kocaman bir teşekkür borcumuz var.

İmar ve mülkiyet sorunlarını çözerken, bölgede yaşayanların ve Kooperatifin maksimum düzeyde beklentilerine cevap verecek adımları atmamız gerektiği düşüncesiyle hareket ettik. Çok şükür beklentileri karşılayan bir imar çalışması yaptık. İnşallah şimdi tapuların alınmasıyla Kooperatif ve vatandaşlarımız diledikleri gibi konutlarını yapabilecekler. Bölgenin temel belediyecilik hizmetlerini de biz gerçekleştireceğiz.

Belediyemiz bugüne kadar bölgenin beklentilerine cevap oluşturacak adımları atma konusunda nasıl bir kararlılık içerisinde ise inşallah bundan sonra da aynı kararlılığı ortaya koyacak."

Santra Mahalle Muhtarı Yavuz Karacan da, mahallenin 40 yıllık mülkiyet problemini çözmesinden dolayı Başkan Hakan Tütüncü'ye ve bürokratlarına teşekkür etti.

Başkan Hakan Tütüncü, daha sonra hayırlı olması dileği ile salonda bulunan vatandaşlara tapuları verdi.

Muhtar Karacan da, İmar sorununu çözmesinden dolayı Tütüncü'ye Mahalle adına plaket takdim etti. Tören, günün anısına fotoğraf çekilmesi ile sona erdi.

3 bin 183 kişilik nüfus önerildi

Santral Mahallesi'nin batısına 161 bin m2 alana ilişkin yapılan İmar Planı revizyonuyla orman sınırları dikkate alınarak ulaşım bağlantısı yeniden oluşturuldu. Planlama alanında bulunan enerji nakil hattının altı da yeşil alan olarak düzenlendi. Planlama alanı içerisinde bölgenin ihtiyacı olan Anaokulu önerisi de getirildi. Diğer alanlar ise orta yoğunluklu mevcut konut alanı olarak planlandı. İmar Plan Revizyonuyla bölgede 3 bin 183 kişilik bir nüfus önerildi. - ANTALYA

Santral mahallesinde 40 yıllık tapu sevinci
Santral mahallesinde 40 yıllık tapu sevinci
Santral mahallesinde 40 yıllık tapu sevinci
Santral mahallesinde 40 yıllık tapu sevinci
Santral mahallesinde 40 yıllık tapu sevinci

Kepez Belediyesi, Hakan Tütüncü, Kepez, imar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Santral mahallesinde 40 yıllık tapu sevinci - Son Dakika

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