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Santral nöbetinde kalp krizi geçiren itfaiye eri öldü - Son Dakika

Santral nöbetinde kalp krizi geçiren itfaiye eri öldü

02.08.2021 11:00
Santral nöbetinde kalp krizi geçiren itfaiye eri öldü, System.String[]

ADANA'da daha önce yerel medyada çalışan, 17 yıldır da itfaiye eri olarak görev yapan Mustafa Kılınç (46), iş yerinde nöbet tuttuğu sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

ADANA'da daha önce yerel medyada çalışan, 17 yıldır da itfaiye eri olarak görev yapan Mustafa Kılınç (46), iş yerinde nöbet tuttuğu sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Olay, sabaha karşı Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde bulunan Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda meydana geldi. İtfaiye eri Mustafa Kılınç, gece nöbeti için santrale geldi. Gece boyunca çalışan Kılınç, ihbarları düzenli bir şekilde meslektaşlarına aktardı. İddiaya göre, çalışma arkadaşları sabaha karşı Kılınç'ı aradı ama ulaşamadı. Bunun üzerine santrala gelen itfaiye erleri, Kılınç'ın nöbet yerinde hareketsiz halde yattığını gördü ve durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla santrale gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Kılınç'ın kalp krizinden hayatını kaybettiğini tespit etti. Kılınç'ın cansız bedeni, morga kaldırıldı.Geçmiş yıllarda bazı televizyon kanallarında kameramanlık yapan Kılınç'ın bir süre önce de kalp krizi geçirip hastaneye kaldırıldığı, tedavi gördükten sonra taburcu olduğu öğrenildi.


Santral nöbetinde kalp krizi geçiren itfaiye eri öldü
Santral nöbetinde kalp krizi geçiren itfaiye eri öldü
Santral nöbetinde kalp krizi geçiren itfaiye eri öldü
Santral nöbetinde kalp krizi geçiren itfaiye eri öldü

Adana Büyükşehir Belediyesi, Kalp Krizi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Santral nöbetinde kalp krizi geçiren itfaiye eri öldü - Son Dakika


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