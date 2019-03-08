Santral Operatörlüğünden İş Kadınlığına

Türk Telekom'da santral operatörü olarak işe başlayan, 33 yıl çalıştığı kurumdan bölge ihtisas müdürü olarak emekliye ayrılan Pervin Akarsu, iki oğluyla kurduğu medikal tekstil firmasını 3 yılda 3 kıtaya ihracat yapar seviyeye getirdi.

MEHTAP YILMAZ - Türk Telekom'da santral operatörü olarak işe başlayan, 33 yıl çalıştığı kurumdan bölge ihtisas müdürü olarak emekliye ayrılan Pervin Akarsu, iki oğluyla kurduğu medikal tekstil firmasını 3 yılda 3 kıtaya ihracat yapar seviyeye getirdi.



AKMEDA'nın kurucusu Akarsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işletme bölümü mezunu olduğunu söyledi.



Santral operatörlüğü sınavını kazanarak girdiği Türk Telekom'dan bölge ihtisas müdürü olarak emekli olduğunu belirten Akarsu, dünyayı gezmeyi hayal ederken, biri tekstil, diğeri biyomedikal alanında mühendislik eğitimi almış iki oğlunun önerisiyle iş hayatına döndüğünü ifade etti.



Firmalarını 2016'da kurduklarını dile getiren Akarsu, iş hayatına atılmayı "yaşamın kendisine emeklilik yerine iş yaşamında ikinci baharı" getirmesi olarak nitelendirdi.



"Çalışanlarımızın yüzde 90'ı kadın"



Akarsu, 6 çocuklu çiftçi bir ailenin kızı olarak gençliğinde tarlada çalıştığını, kuzu otlattığını, tezek topladığını belirterek, "Tezek topladığım bir gün gökyüzüne baktığımda bir uçak gördüm ve çok etkilendim. İşte o an kararımı verdim ve kendi kendime, 'Ya ömrünün sonuna kadar burada tezek toplayacaksın ya da gayret edip okuyup o uçağa bir gün sende bineceksin.' dedim ve bugün bu noktaya kadar geldim." dedi.



Kadınların içlerindeki gücü fark etmeleri gerektiğini söyleyen Akarsu, "Bir toplumda çalışan kadın sayısı ne kadar fazlaysa o kadar refah düzeyi yüksek, demokratik ve güçlü bir ülke ortaya çıkıyor. Bu nedenle de kadromuzun yüzde 90'ı kadın çalışan." diye konuştu.



"Hedefimiz dünya markası olmak"



Medikal tekstilde küresel ticaret hacminin yıllık 6 milyar dolar seviyesinde bulunduğuna işaret eden Akarsu, "dünya markası olmayı" hedeflediklerini dile getirdi. Pervin Akarsu, "Uluslararası standartlarda, dünyanın her yerindeki pazarlara girebilecek kalitede medikal tekstil ürünleri ürettik, üretiyoruz." ifadesini kullandı.



Ürünlerinin 35 kentte kullanıldığını belirten Akarsu, Kuveyt, Gürcistan, Irak, Fas ve Avusturya'ya satış yaptıklarını, Güney Amerika, Körfez ve diğer Avrupa ülkeleriyle de görüşmelerinin devam ettiğini anlattı.



Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de yılda yaklaşık 4 milyon ameliyat yapıldığını dile getiren Akarsu, bunların yarısında tek kullanımlık medikal tekstil ürünlerinin kullanıldığına dikkati çekti.



Akarsu, 2023 yılına kadar tüm Türkiye'ye ve 60 ülkeye ürün satmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

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