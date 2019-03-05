Santralde Çalışan İşçiler 34 Metre Yükseklikten Yere Çakıldı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde termik santralde çalışan 2 işçi, üzerlerine cüruf dökülmesi yüzünden dengelerini kaybederek 34 metre yükseklikten yere düşerek ağır yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde termik santralde çalışan 2 işçi, üzerlerine cüruf dökülmesi yüzünden dengelerini kaybederek 34 metre yükseklikten yere düşerek ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, A Termik Santrali 3. ünitesinde yer alan kazan bölümünde çalışan Yakup Gül (39) ile Serkan Sare'nin (35) çalışmalar sırasında üzerlerine cüruf (kül) döküldü. Üzerlerine dökülen cüruf nedeniyle dengelerini kaybeden 2 işçi, 34 metre yükseklikten yere düştü. İşçilerden Serkan Sare kömür kazanın içine düşerken, Yakup Gül ise beton zemine çakıldı.
Arkadaşlarının yere düştüğünü gören mesai arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 2 işçi, Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yakup Gül ve Serkan Sare'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:40 Kaynak: İHA
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