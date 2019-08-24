Son Dakika Haberleri: Santralde çalışanlar ilçede konaklaması talep edildi
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Santralde çalışanlar ilçede konaklaması talep edildi

6 dakika önce

Gülnar Kent Konseyi Başkanı Selami Bağca, ilçede yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışanların ilçe sınırlarında konaklamalarını istediklerini belirtti.

Santralde çalışanlar ilçede konaklaması talep edildi, System.String[]

Gülnar Kent Konseyi Başkanı Selami Bağca, ilçede yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışanların ilçe sınırlarında konaklamalarını istediklerini belirtti.

Bağca, Konseyin 2. Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, santralin yapımının Büyükeceli Mahallesi'nde sürdüğünü hatırlattı.

Santralde çalışanların konaklama konusuna değinen Bağca, "Santralde çalışanların konaklamalarının ilçe sınırlarında olması konusunda vatandaşlarımızın talebi var. Biz de bunu istiyoruz. 28 Ağustos'ta Gülnar Kültür Merkezi'nde yapılacak toplantıda, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla konuyu görüşeceğiz." dedi.

Kent Konseyi, Akkuyu, Gülnar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:14 Kaynak: AA
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