Son Dakika Haberleri: Santraller Günümüz Çevre Koşullarına Göre Üretim Yapmıyor"

Santraller Günümüz Çevre Koşullarına Göre Üretim Yapmıyor"

1 saat önce

Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can, Afşin-Elbistan A ve B Termik Santrallerinin bugünün çevre koşullarına göre ve çevreye duyarlı üretim yapması gerektiğini söyledi.

Santraller Günümüz Çevre Koşullarına Göre Üretim Yapmıyor
Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can, Afşin- Elbistan A ve B Termik Santrallerinin bugünün çevre koşullarına göre ve çevreye duyarlı üretim yapması gerektiğini söyledi.

Can, oda binasında düzenlediği basın toplantısında, sivil toplum kuruluşları olarak ilçedeki sorun olarak görülen her konuya önem verdiklerini belirtti.

Afşin'in sorunlarını dosya haline getirerek Ankara'da gerekli yerlere ulaştırdıklarını dile getiren Can, Afşin Vergi Dairesi Müdürlüğünde personel eksikliği bulunduğunu, buranın iyileştirilmesi konusunda gereken çalışmanın yapılacağı sözünü aldıklarını söyledi.

Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nin 1970, B Termik Santrali'ninse 1988 yılı teknolojisine sahip olduğunu ifade eden Can, "Bu santraller günümüz çevre koşullarına göre üretim yapmıyor. Bu santrallerimizin en günümüz teknolojisiyle donatılıp çevre koşullarına göre üretim yapması gerekiyor. En önemli sorunumuz termik santralin yaydığı zehir. Kül demek basit kalacağı için zehir ifadesini kullanıyorum. Bu zehir, sadece soluduğumuz hava olarak karşımıza çıkmıyor, toprağımıza, oradan ürünümüze karışıyor. Önce biz bölge halkına, daha sonra ulaşabildiği her yere kadar ulaşıyor. Bu aslında bir bölge sorunu değil, ülke sorunudur." diye konuştu.

Can, termik santrallerin çevresel etkilerini de rapor haline getirerek yetkililere ulaştırdıklarını belirtti.

Yetkililerin de bu konuya duyarsız kalmadığına dikkati çeken Can, sorunun çözümünün birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilerek çözüleceğine inandığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:37 Kaynak: AA

Ankara, Elbistan, Afşin, Güncel
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