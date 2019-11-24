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Santrforsuz Fenerbahçe Malatya karşısında
6 saat önce
Fenerbahçe'de daha önceden sakat olan Vedat Muriç ve Max Kruse'nin ardından dün de Mevlüt Erdinç sol bacak adalesinden sakatlanınca, sarı lacivertliler Malatya'ya santrforsuz gitti.
Fenerbahçe'de daha önceden sakat olan Vedat Muriç ve Max Kruse'nin ardından dün de Mevlüt Erdinç sol bacak adalesinden sakatlanınca, sarı lacivertliler Malatya'ya santrforsuz gitti. Bu mevkide Moses'ın oynaması bekleniyor. Ev sahibi BtcTurk Yeni Malatyaspor'da ise sakat olan Acquah ve Erkan Kaş ile cezalı Eren Tozlu forma giyemeyecek.
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Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 08:44
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