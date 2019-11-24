Son Dakika Haberleri: Santrforsuz Fenerbahçe Malatya karşısında
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Santrforsuz Fenerbahçe Malatya karşısında

6 saat önce

Fenerbahçe'de daha önceden sakat olan Vedat Muriç ve Max Kruse'nin ardından dün de Mevlüt Erdinç sol bacak adalesinden sakatlanınca, sarı lacivertliler Malatya'ya santrforsuz gitti.

Santrforsuz Fenerbahçe Malatya karşısında, System.String[]

Fenerbahçe'de daha önceden sakat olan Vedat Muriç ve Max Kruse'nin ardından dün de Mevlüt Erdinç sol bacak adalesinden sakatlanınca, sarı lacivertliler Malatya'ya santrforsuz gitti. Bu mevkide Moses'ın oynaması bekleniyor. Ev sahibi BtcTurk Yeni Malatyaspor'da ise sakat olan Acquah ve Erkan Kaş ile cezalı Eren Tozlu forma giyemeyecek.


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Vedat Muriç, Fenerbahçe, Malatya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 08:44 
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