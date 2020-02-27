Santur sanatçısı Sedat Anar, Çubuk'ta konser verdi - Son Dakika

Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, santur sanatçısı Sedat Anar sahne aldı.

Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda sahne alan Anar, kendisinin de tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir ailenin çocuğu olduğunu ifade ederek, tarım ve hayvancılığının merkezi Çubuk'ta konser vermekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Anar, solo ve enstrümantal konserinde "Suyun Ayak Sesi", "Sokak Sessizliği" ve "Biraz da Santur Anlatsın"ın arasında bulunduğu kendi bestelerini çaldı.

Kendisine def ile eşlik eden kardeşi Selahattin Anar ile birlikte sahne aldığı konserde konuşan Anar, hayatı boyunca yaşadıklarını öğrencilerle paylaştı.

Yazdığı günlükleri yayınlayacak bir yayınca bulamadığından ve İran'da yaşadıklarını anlatan Anar, şunları kaydetti:

"Çok başarılı bir öğrenci değildim. Ama yılmadan yapmak istediklerimin üzerine gittim. Anılarımı yayınlamak için gittiğim yayıncılar alaya aldığı oldu. Buna rağmen yılmadan, usanmadan kendimi geliştirdim, yazmaya çalıştım. Bugün buradaysam ve hayal dahi edemediğim yerlerde konser veriyorsam bu azmin ve inanmanın sonucunda oldu. Bunları anlatmamın nedeni sizlerin de benzer şeyler yaşadığınızda pes etmemeniz içindir."

Program sonunda Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Emrullah Kılıç, tarafından Anar'a çiçek takdim edildi.

Daha sonra konuşan Okul Müdürü Kılıç ise okul olarak ilçede ilkleri yapmaya çalıştıklarını kaydederek, "Bu gün 45'inci programımızı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Düzenlediğimiz tüm programlarda ilçe hep ilkler olmuştur. Sevilen sanatçı Sedat Anar ve ekibi de ilçemize ilk defa geliyor. Güzel bir konser oldu. Öğrencilerimiz ve davetlilerimiz mutlu. Tüm mücadelemiz her anlamda en donanımlı öğrenciler yetiştirmektir" ifadesini kullandı.

Etkinliğe, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, Halk Eğitim Müdürü Mustafa Mescioğlu, Çubuk Doğa Sevenler Derneği Başkanı Halil Basri Uluğ, okul müdürleri ile müzik sevenler katıldı.

Konser toplu fotoğraf çekilmesi ile sona ererken, Sedat Anar, sevenlerine 'Sokakname' adlı kitabını da imzaladı.