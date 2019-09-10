SANY Heavy Industry, tarihinin en iyi ilk yarıyılına imza attığı duyurdu

SANY Heavy Industry, 2019 yılına ait altı aylık raporu yayınladı. Rapora göre şirket, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 54,27'lik bir artış sergileyerek 2019 yılının ilk yarısında 43,386 milyar yuan işletme geliri elde etti.



İş makineleri ve inşaat makineleri alanında faaliyet gösteren SANY Heavy Industry, 2019 yılına ait altı aylık raporu yayınladı. Rapora göre şirket, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 54,27'lik bir artış sergileyerek 2019 yılının ilk yarısında 43 milyar 386 milyon yuan işletme geliri elde etti ve hissedarlara atfedilen net kar ise yine bir önceki yılla kıyaslandığında yuan 99,14'lük bir artışla 6 milyar 748 milyon yuan seviyesine ulaştı. Şirketin kuruluşu itibariyle bu durumun en iyi performans seviyesi olduğu belirtildi.



Altı aylık rapora göre, ekskavatörlerden elde edilen satış geliri, 2019 yılının ilk yarısında 15,91 milyar yuan olup bu değer, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42,56 oranında bir artışa işaret ettiği kaydedildi. Şirket ekskavatör satış geliri, Çin pazarında birbirini takip eden 9 yıl boyunca 1'inci sırada yer aldı. Beton makineleri ise bir önceki döneme kıyasla yüzde 51,17'lik bir artışla 12 milyar 923 milyon yuan satış geliri sağlayarak dünyada ön sıralarda yer almakta ve halen sunduğu avantajları arttırmaya devam ettiği kaydedildi. Vinçlerin pazar payında da önemli bir artış sağlanarak 8,5 milyar yuan satış geliri elde edildi ve bir önceki döneme kıyasla yüzde 107,24'lük artış sergilendi. Kazık makineleri, 2 milyar 964 milyon yuan değerinde satış geliri elde etmiş olup, bir önceki döneme kıyasla yüzde 36,87'lik büyümeyle Çin'de ön sıralarda yer aldı. Yol makinelerinden elde edilen satış geliri 1 milyar 250 milyon yuan ve bir önceki yıla kıyasla yüzde 43,87'lik bir büyümeye gösterdi. Yol makineleri arasında asfalt makineleri, Çin pazarında ön sırada yer aldı.



Tarihindeki en iyi performans



Yüksek işletim seviyesi sergileyen şirketin karlılığı büyük ölçüde artış gösterdi. Rapora göre, toplam brüt kar marjı yüzde 32,36 olup 2018 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 0,72'lik bir artışa işaret etti; net satış marjı, yüzde 15,99 olup, 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 3,49 oranında büyüme sağlandı. Hissedarlara atfedilen net gelir ise 6,748 milyar yuan olup bir önceki döneme göre yüzde 99,14 oranında bir artışa ve geçmiş yılların aynı dönemlerine kıyasla en yüksek seviyeyi gösterdi. Maliyet etkin bir şekilde kontrol edildi ve dönemin masraf oranı yüzde 11,8 olup, 2018 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 2,63'lük bir düşüş ve tüm zamanların en düşük seviyesi görüldü. Raporlama dönemi boyunca şirketin işletme faaliyetlerinden elde ettiği net nakit akışı, 7,595 milyar yuan ve bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,1'lik bir artışla rekor seviyeyi gösterdi.



Küreselleşme stratejisi geliştirilerek yabancı pazarlarda hızla büyüme



Rapora göre, şirketin, uluslararası satış geliri 2019 yılının ilk yarısında 7,026 milyar yuan olup bir önceki döneme kıyasla yüzde 15,34 seviyesinde bir artış ve brüt kar marjında ise yüzde 1,2'lik bir artış elde etti. Şirket makinelerinin ihracatı, küresel iş makineleri sektöründen çok daha hızlı büyüme oranına sahip ve küresel pazar payı artmaya devam ediyor. Endonezya, Hindistan, Avrupa ve ABD gibi çoğu yabancı bölgelerde yapılan satış, hızlı büyüme gösteriyor. - İSTANBUL