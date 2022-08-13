Binlerce Sağlık Görevlisi, Salgınla Mücadeleye Destek İçin Sanya'ya Koştu

SANYA, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in orta kesimlerinde yer alan Henan eyaletindeki Zhengzhou Üniversitesi Birinci Bağlı Hastanesi'nin hemşiresi Li Juan, birkaç gün önce popüler sahil beldesi Sanya'ya geldi. Ama Li, Sanya'ya tatil için gelmedi. Aksine her gün, ağır koruyucu kıyafetlerini giymiş şekilde Tianya bölgesindeki bir mahallede nükleik asit örnekleri topladı. Ülkenin güneyindeki Hainan eyaletine bağlı Sanya'da 1 ile 11 Ağustos arasında 4.000'den fazla Kovid-19 enfeksiyonu bildirildi ve Perşembe günü yeni enfeksiyonların 1.000'i aştığı beldede durum ciddiyetini koruyor.

Li bu görevle, salgına karşı mücadeleye destek amacıyla ilk kez Henan dışında bir göreve çıkmış oldu. Li, "Baş hemşiremiz Sanya'ya gitmek isteyen olup olmadığını soran bir mesaj gönderdiğinde ilk kaydolan ben oldum" dedi.

Her gün sabah 5'ten önce kalkan Li, nükleik asit testi yapmak için bir balıkçı köyü olan Nanbianhai'ye giden bir otobüse biniyor. Ayrıca karantina altındaki veya hareket etmekte zorluk çekenlerin evlerini de ziyaret etmesi gerekiyor. Li, "Ne zaman ve nerede ihtiyaç duyulursa orada olmalıyız" diyor. Li, geçen hafta sonu salgına karşı mücadeleye katılmak için Zhengzhou Üniversitesi Birinci Bağlı Hastanesi'nden Sanya'ya gelen 100 sağlık görevlisinden biri.

Aynı hastaneden baş hemşire Zhang Guangchao, "Hastanemiz Henan'daki en büyük hastane ve sağlık personelimiz Wuhan'dan Shanghai kentine ve Henan'ın Anyang'ına kadar her zaman salgınla mücadelenin ön saflarında yer aldı" dedi. Hainan'a en son Kovid-19'un yeniden canlanmasına karşı mücadelede yardımcı olmak için 19 eyalet düzeyindeki bölgeden 10.000'den fazla sağlık görevlisi, çoğunluğu en kötü etkilenen Sanya şehrinde olmak üzere görev aldı. Hubei eyaletinden 201 sağlık görevlisinden oluşan bir ekip, 6 toplulukta 41 yerde nükleik asit testinden sorumlu. Her gün yaklaşık 50.000 örnek topluyorlar.

Ekip lideri Jiang Botao, "Bu çok büyük bir iş yükü ve koruyucu kıyafet giyen sağlık personeli Sanya'da kavurucu güneşin altında yarım saatte ter içinde kalıyor. Bu yüzden her iki saatte bir vardiya değiştiriyoruz" dedi. Hainan'daki Sanya Teknisyen Koleji'ndeki bir spor salonunda, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinden bir ekip tarafından kurulan bir gaz membranı nükleik asit test laboratuvarı 7 Ağustos'ta kullanıma açıldı.

Günlük nükleik asit tespiti kapasitesi şu anda 60.000 tüpe ulaştı. Maksimum kapasitenin 100.000 tüpe ulaşabileceği belirtiliyor. Guangdong ekibine başkanlık eden Zhang Ning, "Pozitif vakaları taramayı ve herkesin hayatının mümkün olan en kısa sürede normale dönmesini sağlamayı umuyoruz" dedi.