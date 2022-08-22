Çin'in Hainan Eyaletinde Geleneksel Çin Tıbbı İlaçları Kovid-19 ile Mücadelede Kullanılıyor - Son Dakika
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Çin'in Hainan Eyaletinde Geleneksel Çin Tıbbı İlaçları Kovid-19 ile Mücadelede Kullanılıyor

22.08.2022 18:11
Çin'in Hainan Eyaletinde Geleneksel Çin Tıbbı İlaçları Kovid-19 ile Mücadelede Kullanılıyor

SANYA, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde Kovid-19'un yeniden canlanmasının ardından 12 geçici hastane ve Kovid-19 hastalarının tedavisi için belirlenmiş üç hastane, virüsle mücadele için geleneksel Çin tıbbı ilaç ve yöntemlerini kullanıyor.

SANYA, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde Kovid-19'un yeniden canlanmasının ardından 12 geçici hastane ve Kovid-19 hastalarının tedavisi için belirlenmiş üç hastane, virüsle mücadele için geleneksel Çin tıbbı ilaç ve yöntemlerini kullanıyor. Söz konusu hastanelerden her gün 10.000 dozdan fazla geleneksel Çin tıbbı dekoksiyonu, yani kaynatılarak içilen ilaç hastalara dağıtılıyor.

Çin'in Hainan Eyaletinde Geleneksel Çin Tıbbı İlaçları Kovid-19 ile Mücadelede Kullanılıyor

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Sanya kentinde bir eczacı, bir "gezici geleneksel Çin tıbbı eczanesinde", geleneksel Çin tıbbı dozlarını dağıtmak için içinde konsantre bitkisel granüller bulunan bir şişeyi makineye koyuyor, 20 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Guo Cheng/Xinhua)

Çin'in Hainan Eyaletinde Geleneksel Çin Tıbbı İlaçları Kovid-19 ile Mücadelede Kullanılıyor

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Sanya kentindeki Sanya Şehri Geleneksel Çin Tıbbı Hastanesi'nde eczacılar, geleneksel Çin tıbbı bitkisel ilaçlarını hazırlıyor, 20 Ağustos 2022.(Fotoğraf: GuoCheng/Xinhua)

Çin'in Hainan Eyaletinde Geleneksel Çin Tıbbı İlaçları Kovid-19 ile Mücadelede Kullanılıyor

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Sanya kentindeki Sanya Şehri Geleneksel Çin Tıbbı Hastanesi'nde bir eczacı, geleneksel Çin tıbbı bitkisel ilaçlarını kaynatıyor, 20 Ağustos 2022.(Fotoğraf: Guo Cheng/Xinhua)

Çin'in Hainan Eyaletinde Geleneksel Çin Tıbbı İlaçları Kovid-19 ile Mücadelede Kullanılıyor

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Hainan Eyaletinde Geleneksel Çin Tıbbı İlaçları Kovid-19 ile Mücadelede Kullanılıyor - Son Dakika

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