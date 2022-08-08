Çin'in Sanya Kentinde Kovid-19'la Mücadele Tüm Hızıyla Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Sanya Kentinde Kovid-19'la Mücadele Tüm Hızıyla Devam Ediyor

08.08.2022 16:45
Çin'in Sanya Kentinde Kovid-19'la Mücadele Tüm Hızıyla Devam Ediyor

SANYA, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletinin Sanya kentinde Kovid-19 vakalarında görülen yeniden artışla mücadele etmek üzere önleme ve kontrol önlemleri alındı.

SANYA, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletinin Sanya kentinde Kovid-19 vakalarında görülen yeniden artışla mücadele etmek üzere önleme ve kontrol önlemleri alındı.

Çin'in Sanya Kentinde Kovid-19'la Mücadele Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletinin Sanya kentinde şişme Kovid-19 test laboratuvarları görülüyor, 7 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Guo Cheng/Xinhua)

Çin'in Sanya Kentinde Kovid-19'la Mücadele Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletinin Sanya kentindeki bir test alanında nükleik asit testi yaptırmak için sıra bekleyen turistler, 7 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Guo Cheng/Xinhua)

Çin'in Sanya Kentinde Kovid-19'la Mücadele Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletinin Sanya kentindeki bir otelde turistlere meyve dağıtan gönüllüler, 7 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Guo Cheng/Xinhua)

YORUMLAR
500
Çin Halk Kurtuluş Ordusu Ortak Tatbikatlara Devam Ediyor Çin Halk Kurtuluş Ordusu Ortak Tatbikatlara Devam Ediyor Çin, Tayvan çevresinde başlattığı askeri tatbikatları sürdürdüğünü bildirdi Çin, Tayvan çevresinde başlattığı askeri tatbikatları sürdürdüğünü bildirdi
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Sanya Kentinde Kovid-19'la Mücadele Tüm Hızıyla Devam Ediyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
16:38 Milyonların beklediği haber! İptal edilen KPSS'de yeni takvim belirlendi
16:12 Temel Karamollaoğlu, 21 Ağustos'taki altılı masa zirvesi öncesinde Ali Babacan'ı ziyaret etti
16:00 İsveç'ten Türkiye'ye iade edilecek teröristlerle ilgili Norveç'ten skandal açıklama: Sığınma başvurusu yapabilirler
15:56 Kocaeli'de elektrik akımına kapılan işçi, 5 katlı binadan beton zemine düşerek hayatını kaybetti
15:55 Ölüme Fransız! Çatının üzerine çıkıp su kaydırağına atlayan kilolu şahıs yerden oldukça fazla yükselerek havuza çakıldı
15:48 Mehmet Ali Çelebi'den paylaşımlarının silinmesine ilişkin açıklama: Ağabeyimden kendi attıklarını temizlemesini istedim
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü PKK/YPG'ye operasyon sinyali: Suriye'de güvenlik kuşağının halkalarını yakında birleştireceğiz
14:51 Sevilla, Nelsson için kesenin ağzını açtı! Galatasaray'a 18 milyon euro önerdiler
14:46 Balıkesir'de eşini öldürüp, intihar eden adamın bıraktığı not gün yüzüne çıktı! Cinayeti "aldatma" sebebiyle işlemiş
14:31 Ankara'da bir esnaf, 50 Suriyeliyi kaçak çalıştırdığını itiraf etti: Bunlara haftalık bin lira veriyorum, aç oldukları için mecbur çalışıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 16:45:25. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'in Sanya Kentinde Kovid-19'la Mücadele Tüm Hızıyla Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement