Çin'in Sanya Kenti, Kovid-19 Vaka Artışına Engel Olmak İçin Tüm Gücüyle Çalışıyor - Son Dakika
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Çin'in Sanya Kenti, Kovid-19 Vaka Artışına Engel Olmak İçin Tüm Gücüyle Çalışıyor

08.08.2022 10:05
Çin'in Sanya Kenti, Kovid-19 Vaka Artışına Engel Olmak İçin Tüm Gücüyle Çalışıyor

SANYA, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bir kıyı tatil beldesi olan Sanya kenti, son Kovid-19 salgınını durdurmak için sağlık personeli, ön cephe çalışanları ve 4.000'in üzerinde gönüllünün de katılımıyla hızlı bir mücadeleye girişti.

SANYA, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bir kıyı tatil beldesi olan Sanya kenti, son Kovid-19 salgınını durdurmak için sağlık personeli, ön cephe çalışanları ve 4.000'in üzerinde gönüllünün de katılımıyla hızlı bir mücadeleye girişti. Hainan eyaleti sağlık komisyonu Pazartesi günü, 1 Ağustos'tan 7 Ağustos'a kadar Sanya'da 801 teyitli Kovid-19 vakası ve 409 semptom göstermeyen enfeksiyon kaydedildiğini söyledi. Salgın nedeniyle kentte mahsur kalan 80.000'in üzerinde turistin, seyahat ödemelerinin iadesi gibi sorunlarını çözmek için bir görev gücü oluşturuldu. Kent ayrıca otellere, kentte kalmak zorunda olan misafirlerine yüzde 50 indirim yapma emrini verdi. Sağlık görevlileri kentin çeşitli yerlerinde bulunan nükleik asit test sahalarında aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Sanya Halk Hastanesi'nde başhemşire olan Wei Dixia, hastanesinde bulunan test sahasının 24 saat açık olduğunu ve günde yaklaşık 4.000 kişiden numune aldığını söyledi.

Wei, tarama sürecinin daha etkin hale geldiğini ve sonuçların artık testi izleyen altı ila sekiz saat içinde çıktığını söyledi. Sanya Belediye Hükümeti Genel Sekreteri Ji Duanrong'a göre, toplam 6.900'ün üzerinde odası bulunan 33 otel Kovid-19 vakalarının yakın ve yakın-altı temaslı kişileri için tecrit alanı olarak tahsis edilmiş durumda. Sanya Cumartesi günü, 168 alanı Kovid-19 açısından yüksek riskli, 67 alanı ise orta riskli olarak tanımladı. Ji, kentin kapalı yönetim altında yaşayan bölge sakinlerine gıda ve ihtiyaç malzemesi teminini garanti altına almak için bir görev gücü oluşturduğunu söyledi. Çin Devlet Konseyi Kovid-19 ortak önleme ve kontrol mekanizması tarafından görevlendirilen bir ekip de, Kovid-19 vakalarının artmasına engel olmak için belediye ve eyalet yetkilileriyle birlikte çalışmak üzere Hainan'a vardı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Sanya Kenti, Kovid-19 Vaka Artışına Engel Olmak İçin Tüm Gücüyle Çalışıyor - Son Dakika

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