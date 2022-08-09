Çin'in Sahil Beldesinde Mahsur Kalan Turistlere Hizmet Vermek İçin Hızla Harekete Geçildi - Son Dakika
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Çin'in Sahil Beldesinde Mahsur Kalan Turistlere Hizmet Vermek İçin Hızla Harekete Geçildi

09.08.2022 16:45
Çin'in Sahil Beldesinde Mahsur Kalan Turistlere Hizmet Vermek İçin Hızla Harekete Geçildi

SANYA, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletindeki sahil tatil beldesi Sanya'daki yetkililer, aniden ortaya çıkan küme halindeki Kovid-19 salgını nedeniyle mahsur kalan 80.000'den fazla turistin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hızla harekete geçti.

SANYA, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletindeki sahil tatil beldesi Sanya'daki yetkililer, aniden ortaya çıkan küme halindeki Kovid-19 salgını nedeniyle mahsur kalan 80.000'den fazla turistin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hızla harekete geçti. "Merhaba, biraz taze meyve alır mısınız lütfen, sizlere iyi günler dileriz!" Gönüllüler beş yıldızlı Howard Johnson Resort Sanya Bay otelinde mahsur kalan havalimanı yolcularına meyve dağıtmak için kapılarını çalıyor. Henan eyaletinden gelen Sun Jingjing, "Kimse bunun olmasını istemez" dedi ve "Ama en iyisi olduğu yerde kalıp yerel karantina politikasını uygulamak. Umarız yakında eve dönebiliriz" diye ekledi. Sun, Kovid-19 vakalarının kısa bir süre önce alevlenmesi sebebiyle ilan edilen statik yönetim kapsamında uçuşları iptal edildiğinden mahsur kalan 3.000'den fazla turist arasında bulunuyor. Bu turistler daha sonra yerel yetkililer tarafından Sanya'daki 11 otele bir haftalığına geçici olarak yerleştirildiler. Otelin genel müdürü Zhu Ruoyu, turistlerin tatilin tadını çıkarmak amacıyla geldiğini ve kimsenin salgın gerçekleriyle mücadele etmek istemediğini söyledi. Zhu, "Bu nedenle hizmette daha dikkatli olmaya ve sorularına zamanında yanıt vermeye çalışıyoruz" dedi. Güney Afrikalı Anastasia Rochelle Naidoo, Sanya'yı ilk kez ziyaret ediyor.

Naidoo, "Bence genel olarak ve özellikle bu otelde, işler çok iyi idare edildi ve bize çok yardımcı olundu. Bu nedenle kendimizi tamamen gelişmelerin akışına bıraktık" diyen Naidoo, yönetimin de hızlı bir şekilde hareket ettiğini sözlerine ekledi. Sanya'da 1-8 Ağustos tarihleri arasında 1.500'den fazla yeni Kovid-19 vakası kaydedildi. Şehirde mahsur kalan turistlerin karşılaştığı seyahat ücreti iadeleri gibi sorunları çözmek amacıyla bir görev gücü kuruldu. Şehirdeki otellerden mahsur kalan konuklar için yüzde 50 indirim yapılması da istendi. Nükleik asit testleri yedi gün boyunca negatif çıkan turistler, yapılacak diğer değerlendirmenin ardından beldeden ayrılabilecek. Hainan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin baş uzmanı Jin Yuming'e göre, epidemiyolojik araştırmalar ve gen dizileme analizi, yaşanan salgının Omicron alt varyantı BA.5'ten kaynaklandığına işaret ediyor. Çinli bir sağlık yetkilisinin geçen ay belirttiğine göre, Omicron alt varyantı BA.5, dünya çapında Kovid-19'un baskın türü haline geliyor ve Çin'de küme halinde vakalara sebep oluyor.

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Çinli Otomobil Üreticisi Saıc-Gm-Wuling Endonezya'da Elektrikli Otomobil Üretimine Başladı Çinli Otomobil Üreticisi Saıc-Gm-Wuling Endonezya'da Elektrikli Otomobil Üretimine Başladı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Omicron, Henan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Sahil Beldesinde Mahsur Kalan Turistlere Hizmet Vermek İçin Hızla Harekete Geçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Sahil Beldesinde Mahsur Kalan Turistlere Hizmet Vermek İçin Hızla Harekete Geçildi - Son Dakika
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