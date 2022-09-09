Brezilya'da yolcu teknesinin batması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Brezilya'da yolcu teknesinin batması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti

09.09.2022 12:20
Brezilya'da yolcu teknesinin batması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti

SAO Brezilya'nın kuzeyindeki Para eyaletindeki Atlantik kıyısı açıklarında bir yolcu teknesinin batması sonucu en az 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

SAO Brezilya'nın kuzeyindeki Para eyaletindeki Atlantik kıyısı açıklarında bir yolcu teknesinin batması sonucu en az 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Eyalet yetkilileri, Marajo Adası'ndan Belem kentine giden bir yolcu teknesinin Cotijuba Adası yakınlarında battığını açıkladı.

Yetkililer, 63 yolcunun kurtarıldığını, 9'u kadın en az 11 kişinin öldüğünü duyurdu.

Teknenin neden battığına ilişkin bir bilgi vermeyen yetkililer, teknenin 82 yolcu taşıma kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.

Yetkililer, teknenin işletim lisansının olmadığını belirtti.

Brezilya donanması ve eyalet polisi, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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Kaynak: AA

Brezilya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brezilya'da yolcu teknesinin batması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Brezilya'da yolcu teknesinin batması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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