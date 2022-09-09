Teknenin neden battığına ilişkin bir bilgi vermeyen yetkililer, teknenin 82 yolcu taşıma kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Brezilya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Brezilya'da yolcu teknesinin batması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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