Virüs nedeniyle insanların hayvanlara saldırmaması gerektiğine işaret eden Harris, "İnsanlar, şu anda yaşanan salgında bulaşmanın insanlar arasında olduğunu bilmeli." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Brezilya'da maymun çiçeği vakaları nedeniyle maymunlara saldırılar artıyor - Son Dakika

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