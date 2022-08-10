Brezilya'da maymun çiçeği vakaları nedeniyle maymunlara saldırılar artıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Brezilya'da maymun çiçeği vakaları nedeniyle maymunlara saldırılar artıyor

10.08.2022 09:39
Brezilya'da maymun çiçeği vakaları nedeniyle maymunlara saldırılar artıyor

SAO Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Brezilya'da artan maymun çiçeği vakaları nedeniyle bulaşma endişesiyle birçok maymunun öldürülmesinden üzüntü duyduklarını bildirdi.

SAO Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Brezilya'da artan maymun çiçeği vakaları nedeniyle bulaşma endişesiyle birçok maymunun öldürülmesinden üzüntü duyduklarını bildirdi.

Brezilya haber sitesi G1'in haberinde, artan maymun çiçeği vakalarından endişelenenlerin, Sao Paulo eyaletindeki Sao Jose do Rio Preto şehrinde bir haftadan kısa sürede 10 maymunu zehirleyerek öldürdüğü belirtildi. Başka şehirlerde de benzer olaylar yaşandığı kaydedildi.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, yaptığı basın açıklamasında, hayvanlara yönelik saldırılardan üzüntü duyduklarını söyledi.

Virüs nedeniyle insanların hayvanlara saldırmaması gerektiğine işaret eden Harris, "İnsanlar, şu anda yaşanan salgında bulaşmanın insanlar arasında olduğunu bilmeli." dedi.

Maymun çiçeği virüsü nedeniyle kaydedilen ilk ölümü 29 Temmuz'da bildiren Brezilya'da 1700'den fazla maymun çiçeği vakası bulunuyor.

Ülkede, sarıhumma salgınları sırasında da maymunlara yönelik ciddi saldırılar olmuştu.

YORUMLAR
500
Ali Öztunç'tan Brezilya Büyükelçisine Mektup: 'Nae Sao Paulo Geminin Ülkeniz Sınırlarına Geri Çağrılması İçin Adım Atmanızı Talep Ediyoruz' Ali Öztunç'tan Brezilya Büyükelçisine Mektup: 'Nae Sao Paulo Geminin Ülkeniz Sınırlarına Geri Çağrılması İçin Adım Atmanızı Talep Ediyoruz' Brezilya'da Dünya Kedi Günü Brezilya'da Dünya Kedi Günü
Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Sao Paulo, Brezilya, Rio, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brezilya'da maymun çiçeği vakaları nedeniyle maymunlara saldırılar artıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:29 Galatasaray'ın da ilgilendiği Alexis Sanchez, Fransız ekibi Marsilya'ya transfer oldu
09:23 Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan, 4.5 milyon euroya Torino'ya satıldı
09:17 Trabzonspor'un genç yeteneği Ahmetcan Kaplan, Hollanda devi Ajax'a transfer oldu
09:12 Berdan Mardini Demet Akalın'dan intikam aldı! İbo Show'da, "Seni kale almıyorum" demişti
08:53 Eşini tüfekle öldüren katil kocadan "yok artık" dedirtecek paylaşım: Namusumu temizledim, gururlu hissediyor
08:41 AKOM'dan İstanbul'da yaşayanlara sağanak yağmur uyarısı geldi! Bugün, yarın ve cuma günü devam edecek
08:41 Avustralya'da kıyıya vuran mavi ejderha büyük ilgi çekti
08:28 Ahmet Çakar'dan Erden Timur'u zora sokacak sözler: Cemalnur hanımefendinin tarikatında el öptüğü anların videosunu gördüm
08:26 Eylülde 17. sezonuyla ekranlara dönecek Arka Sokaklar'ın kadrosuna 5 yeni oyuncu katıldı
07:49 Esenyurt ve Beylikdüzü'ndeki rögarlar sağanak yağış nedeniyle patladı! Skandal görüntüler oluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 09:39:39. #1.13#
SON DAKİKA: Brezilya'da maymun çiçeği vakaları nedeniyle maymunlara saldırılar artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş