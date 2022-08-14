Ekstratropikal Siklonun Ardından Brezilya Sahillerinde Yaklaşık 600 Ölü Penguen Bulundu

SAO PAULO, 14 Ağustos (Xinhua) -- Brezilya bilim yetkilileri Cumartesi günü, Brezilya'nın güneyindeki Santa Catarina kumsalında rüzgar hızının saatte 100 km'nin üzerine çıktığı bir ekstratropikal siklonun ardından yaklaşık 600 penguenin sahilde ölü bulunduğunu bildirdi. Brezilya'nın güneydoğu ve güney kıyılarında deniz hayvanlarını izlemekle görevli Santos Havzası Sahili İzleme Projesi (PMP), 596 ölü penguen bulunduğunu söyledi. PMP Santa Catarina koordinatörü biyolog Andre Barreto, hayvan ölülerinin, eyaletin başkenti Florianopolis'teki çeşitli kumsallarda bulunduğunu söyledi. Barreto, Brezilya'nın güney ve güneydoğusuna doğru hareket eden ekstratropikal siklonun, Salı gününden bu yana bir dizi deniz canlısının ölü olarak kıyıya vurmasına neden olduğunu söyleyerek ölüsü bulunan hayvanlar arasında martı ve deniz kaplumbağalarının da bulunduğunu belirtti. Biyolog yerel basında çıkan sözlerinde, "Siklonların ardından (ölüsü) ortaya çıkan hayvanlar en zayıf olanlar. Penguen diğer kuşların aksine uçamadığı için güçlü dalgalardan kaçmakta daha fazla güçlük çeker. Nefes almak için su yüzeyine çıktığında dalgalı denizde boğulur" dedi. Yerel meteoroloji kuruluşu Epagri'ye göre Santa Catarina'da Salı ve Cuma günleri arasında hızı 100 km'nin üzerine çıkan rüzgarlar kaydedildi.